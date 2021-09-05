Экс-солистка «Nikita», певица Даша Астафьева показала, как веселится по вечерам
Даша Астафьева показывает в Инстаграм много кадров из жизни. Причем сейчас певица редко выступает, предпочитая пробовать себя в качестве диджея, берет участие в разных проектах, работает с известными фотографами и не забывает сниматься в рекламах. Однако кадры из личной жизни звезды не менее популярны.
Как правило, артистка не говорит о себе и своих отношениях, но кадрами из отдыха делится всегда. В этот раз Даша показала, как проводила время с близкими и коллегами. Причем повеселилась певица от души.
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В черном платье с внушительными вырезами ей удалось подчеркнуть свои формы с выгодной стороны, не акцентируя внимание на бюсте или талии. Причем удобная прическа и не особо яркий макияж наоборот сделали внешности Астафьевой еще более выразительной. В компании подруги Даша успела показать также свой наряд с разных сторон.
Также в Инстаграм у звезды появилось фото, на котором она позировала на простынях, одетая в красивую черную ночнушку.
«Не перестану скрывать свой восторг. Комбинировать и создавать благодаря любимым наборам - теперь моя новая страсть) Врединки-Эстеты, которым небезразлично где и с кем спать, меня поймут! Не благодарите)», - подписала фото звезда.
Напомним, что Астафьева засветила достоинства фигуры в кружевах с сеткой: кадры.
Как сообщала Politeka, Астафьева поднялась высоко в воздух, очаровав экстремальным поступком: "Это победа".
Также Politeka писала, что Астафьева покорила стильным образом: фото.