На такое не каждый пойдет

Популярная украинская певица Даша Астафьева показала, на какой сумасшедший поступок решилась ради борьбы со своими страхами

Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась впечатляющим постом на своей странице в Инстаграм.

Даша решила откровенно признаться поклонникам, что по жизни она довольно нерешительный человек. Тем не менее артистка борется с этим. Так, недавно она пошла на экстремальный шаг и прыгнула с парашютом.

«Учись доверять мечтам. Не позволяй страхам забирать возможность стать лучше. Победить себя - под силу тем, кто себя потерял. 3700 метров - запредельная была высота. А с неба виден: пляж, размером с напёрсток… и такие же проблемы и печали, когда смотришь оттуда на них. И ножками коснувшись земли, побегу уже совсем другая я», - поделилась впечатлениями Астафьева.

Она подчеркнула, что этот поступок – маленькая победа для нее.

«Это маленькая, но победа. Без сомнений скажу - у каждого маленького поступка, за спиной стоит кто-то большой. Мудрый и смелый. Родной настолько, что ответственность ему не страшна», - добавила певица.

В конце поста она поблагодарила некую Наташу. Можно предположить, что именно она поддержала Дашу в этот непростой момент.

Астафьева также поделилась фото и видео, на которых можно увидеть, как она летит на парашюте над морем.

Напомним, Астафьева раскованно продемонстрировала достоинства фигуры в кружевах с сеточкой.

Как сообщала Politeka, Астафьева в красном купальнике неожиданно нарвалась на критику.

Также Politeka писала, что Астафьева заговорила о сердечных делах в отпуске.