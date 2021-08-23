Вот это да!

Популярная украинская певица Даша Астафьева похвасталась фигурой в красном купальнике

Как пишет Politeka.net, 36-летняя певица, модель и актриса Даша Астафьева часто делится с поклонниками личными фотографиями не только с профессиональных фотосессий, но и из повседневной жизни.

Так, на этот раз Астафьева решила порадовать поклонников, показав фигуру в красном купальнике. Даша опубликовала две фотографии – на первой она позирует возле модернизированного душа в темно-красном купальнике, а на второй певица сфотографировалась возле моря уже в светлом красном купальнике.

"Просто не имеет значения, 1 или 2. Это оба любимые @moodstories", - написала Даша.

Поклонники певицы за час поставили почти всем тысяч лайков и написали много комментариев.

"Рыба моя красивуща🏽"," Прекрасна❤️", "Красотаааааааа 😍😍😍😍 ", " прекрасные фото ❤️ 👏👏👏 ", "все фотографии классные🌊", " вы само очарование 🔥🔥🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏 ", " красотка 🔥🔥 украинские девушки самые красивые !!! ",- пишут фанаты.

Однако, были и такие, кому фотографии Астафьевой не очень понравились.

"Ни одна, ноги неестественно длинные ((" , - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Астафьева в полупрозрачном платье устроила эффектную прогулку у причала: "Ох и жаришка, Даша".

Напомним, что Астафьева задрала юбку короткого платья, блеснув бельем в турецком магазине: кадры беспредела.

A еще Politeka сообщала, что Астафьева в цветочном купальнике показала необычный нежный образ: "оставляю это фото для...".