Популярна українська співачка Даша Астаф'єва під час відпочинку показала вдалий пляжний образ

Не так давно Даша показала, як вирушила на відпочинок і добре проводить час в компанії близьких. Оскільки співачка також є активним користувачем мережі, вона любить виставляти різні кадри з життя.

Якщо в профілі в Instagram вона публікує в основному постановочні та професійні знімки, то в сторі зірка показує справжню собі і свої прості образи. Нерідко Даша показується без макіяжу, вважаючи за краще бути справжній.

Цього разу Астаф'єва продемонструвала простий, але яскравий пляжний лук без зайвих деталей. Квітковий ніжно-блакитний купальник добре виглядав на фігурі артистки:

«У момент самотності мене атакують напади егоїзму. Сьогодні вони доповнилися порцією мороженки і колли. Залишаю це фото для мами і тата, щоб якщо мене раптом вкрадуть, вони знали, в чому я була одягнена», - жартівливо написала Даша під одним з кадрів.

Раніше Даша проникливо звернулася до шанувальників:

"Говори тоді, коли слова твої про любов. Навіть крізь сльози. Навчися прощати тих, хто поруч. Так знайдеш дорогу прощення до себе. Часом неможливо не любити людину, навіть якщо він бачаться всьому світу поганим. Зустрічі зі своїм гідний кожен. Але, не у всіх вона трапляється...саме страх, а не зло, як часто вважають, не дає розкритися любові».

Нагадавши, Астаф'єва в наряді з сріблястих ланцюжків показала, як виглядає чуттєвість.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єву на відпочинку несподівано роздягли, показавши декольте крупним планом.

Також Politeka писала, що Астаф'єва в леопардовому купальнику несподівано заговорила про небезпеки на відпочинку.