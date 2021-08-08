Украинская певица Даша Астафьева показала себя, рассказав о приключениях
Как пишет Politeka.net, Астафьева является популярной украинской певицей и моделью. Красотка успела за карьеру сделать много провокационных фотосессий и была солисткой группы Nikita. Сейчас Даша активно ведет Инстаграм, делясь с фанатами самым интересным.
На новых кадрах Астафьева была в леопардовом купальнике с декольте. Красотка опубликовала несколько сторис, рассказав удивительную историю.
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"На середине залива одна девочка вспомнила, что боится воды, поэтому нырнула и плыла назад под водой с открытыми глазами", - написала Даша.
"А теперь я понимаю, что меня могли акулы спутать с леопардом и просто передумать. Ну или с китом, пффф", - добавила Астафьева.
"Давайте решим. Кит или леопард?", - решила задать вопрос Астафьева.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под кадрами в сторис Инстаграм.
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