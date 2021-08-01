Исполнительница Даша Астафьева попробовала себя в роли роковой дивы-диджея прошлым вечером

В последнее время Даша не так часто выступает, но пробует себя в разных ролях, причем не только в качестве модели или актрисы. Вечером артистка зажгла публику, попробовав себя снова в роли диджея.

Причем образ для этого вечера Астафьева выбрала весьма впечатляющий – черно-красный наряд с внушительным декольте и имитацией корсета. Главный акцент был выбран, как всегда, на талии и бюсте знаменитости.

А вечерний макияж и простая, но удобная укладка превратили Дашу в настоящую роковую красотку. Показывая свой стиль этого вечера в Стори, звезда не стала подписывать по-особенному свои образы, но привлекла внимание к декольте.

Стоит отметить, что артистка в последнее время экспериментирует с образами и предпочитает в данный момент наряды в темных и алых тонах.

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