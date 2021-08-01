Исполнительница Даша Астафьева попробовала себя в роли роковой дивы-диджея прошлым вечером
В последнее время Даша не так часто выступает, но пробует себя в разных ролях, причем не только в качестве модели или актрисы. Вечером артистка зажгла публику, попробовав себя снова в роли диджея.
Причем образ для этого вечера Астафьева выбрала весьма впечатляющий – черно-красный наряд с внушительным декольте и имитацией корсета. Главный акцент был выбран, как всегда, на талии и бюсте знаменитости.
Галкин отрастил усы и похвастался торсом без футболки, Пугачевой завидуют: "Соблазнитель из 70-х"
Ушел из жизни автор хитов Боярского и Толкуновой, трагические детали: "Похоронили недалеко от Жанны Фриске"
Победитель "Голосу країни" Лазановский показал, что было после его признания в любви Никитюк: "Она..."
Редчайшее фото юной "супруги" Олега Винника всплыло в Сети, невозможно не влюбиться: "Узнали?"
Эктор Хименес-Браво показал украинцам, в кого влюбился: "Пришло время познакомить вас чуть ближе"
А вечерний макияж и простая, но удобная укладка превратили Дашу в настоящую роковую красотку. Показывая свой стиль этого вечера в Стори, звезда не стала подписывать по-особенному свои образы, но привлекла внимание к декольте.
Стоит отметить, что артистка в последнее время экспериментирует с образами и предпочитает в данный момент наряды в темных и алых тонах.
Ранее сообщалось, Астафьева с глубоким декольте заворожила эффектным видом и голосом: "Аж мурашки по коже"
Также, Астафьева в купальнике подурачилась в раздевалке, горячие кадры: "Мне одной лучше не оставаться"
Напомним, Астафьева устроила раскованную съемку на полу в платье с "нереальным" декольте: кадры