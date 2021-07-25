Исполнительница Даша Астафьева показала нежный образ, который примерила для своего отдыха на выходных
Даша Астафьева является востребованной моделью и певицей, которая привыкла принимать участие в весьма ярких и неожиданных работах. С фотографами Даша подбирает максимально открытые и даже пикантные образы.
Чтобы не повторяться, нередко Астафьева сотрудничает с новыми фотографами, чтобы показать себя с новой стороны. В реальной же жизни артистка выбирает другие образы, не похожие на сценические.
К примеру, в этот раз на отдыхе Даша понежилась перед камерой в нежном цветочном сарафане на тонких лямках и с весьма внушительным декольте. Открытый и запоминающийся вид благодаря правильному ракурсу сразу бросается в глаза.
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Астафьева же осталась верна себе – сделала подпись в привычном для себя стиле:
«Всем бондуры! Кроме неприятных друзей со вчера. Та спите, спите».
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