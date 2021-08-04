Популярная украинская певица Даша Астафьева поделилась искренним признанием в свой день рождения

4 августа знаменитой певице, модели и актрисе исполняется 36 лет. В новом посте на своей странице в Инстаграм Астафьева призналась, что для нее этот праздник – грустный, а также раскрыла неожиданные подробности о себе. Об этом пишет Politeka.net.

В новой публикации Астафьева раскрыла себя с неожиданно чувствительной стороны, рассказав поклонникам, какая она в реальной жизни.

«Уступаю чужому счастью. Говорю, как есть. Иногда молча и не приукрашивая оправданием боль. Потому что боль, хотим мы этого или нет - это идти вперёд. Не стоять. А продавливать себя сквозь сито переживаний и неоправданных надежд. Делать так искренне - сложно, заставляет чувствовать, что жива. А это главное», - написала певица.

Она добавила, что в обмен на такие принципы получает свободу, однако в тексте сквозит грусть и намек на одиночество.

«В подарок получаю свободу, от не побед, не тепла, не рядом, и не получилось. А значит, не ты и не я, и не МЫ. Каждый этот грустный праздник я надеюсь, что стала чуточку мудрее. Чуточку выше и крепче. Чуточку собой», - добавила певица.

В этот день она решила поделиться своими чувственными снимками, на которых позирует в слегка приспущенном платье с глубоким декольте.

На пост знаменитости тут же отреагировали многочисленные поклонники, а также другие звезды. Среди них оказалась и ведущая Леся Никитюк.

«С днем рождения моя богиня! Царица мужских сердец! Ты не простая – ты «из дорогих». Помни об этом», - написала она.

Фанаты также принялись поздравлять Дашу.

«Даша, с Днём Рождения. Будь такой настоящей и невероятной девочкой!», «Дашуня! с Днем Рождения, чудо из чудес», «Дашуля, с днем рождения! Счастья, здоровья, исполнения всех всех желаний. Любим тебя!», «Зайка моя любимая! С днём Рождения тебя!», «Милая, поздравляю!», - пишут люди.

Напомним, Астафьева в новом образе едва втиснулась в красный корсет с глубоким декольте.

Как сообщала Politeka, Астафьева кокетливо показала все свои "богатства" в цветочном сарафане.

Также Politeka писала, что Астафьева в наряде с сеточкой раскованно сверкнула пышным декольте.