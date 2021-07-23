Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева примерила новый образ перед началом работы
Даша Астафьева не только успешная певица, но еще и весьма яркая модель. Поэтому артистка привыкла часто менять образы на камеру и пробовать новые стили, не похожие на предыдущие. Поскольку Астафьева также не привязана к единому образу, она нередко выбирает для рокового «лука» и смену прически.
На новых кадрах в разделе Стори звезда продемонстрировала, как выглядит с длинными ровными волосами. Не обошлось без жарких деталей. В черном костюме с прозрачными вставками из сеточки и глубоким декольте Даша выглядела очень смело.
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Не забыла Астафьева придать образу свежести при помощи аксессуаров, а яркий макияж с акцентом на губы превратил исполнительницу в настоящую кокетку.
«Сегодня можно помолчать… Развод так развод!» - покрутившись перед камерой, Даша показала себя с разных ракурсов, без стеснения восхищая изгибами.
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