Популярная украинская певица Даша Астафьева во время отдыха показала удачный пляжный образ
Не так давно Даша показала, как отправилась на отдых и хорошо проводит время в компании близких. Поскольку певица также является активным пользователем сети, она любит выставлять разные кадры из жизни.
Если в профиле в Инстаграм она публикует в основном постановочные и профессиональные снимки, то в Стори звезда показывает настоящую себе и свои простые образы. Нередко Даша показывается без макияжа, предпочитая быть настоящий.
В этот раз Астафьева продемонстрировала простой, но яркий пляжный лук без лишних деталей. Цветочный нежно-голубой купальник хорошо смотрелся на фигуре артистки:
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«В момент одиночества меня атакуют приступы эгоизма. Сегодня они дополнились порцией мороженки и коллы. Оставляю это фото для мамы и папы, чтобы если меня вдруг украдут, они знали, в чем я была одета», - шутливо написала Даша под одним из кадров.
Ранее Даша проникновенно обратилась к поклонникам:
«Говори тогда, когда слова твои про любовь. Даже сквозь слёзы. Научись прощать тех, кто рядом. Так найдёшь дорогу прощения к себе. Порой невозможно не любить человека, даже если он видятся всему миру плохим. Встречи со своим достоин каждый. Но, не у всех она случается…Именно страх, а не зло, как часто полагают, не даёт раскрыться любви».
Напомним, Астафьева в наряде из серебристых цепочек показала, как выглядит чувственность.
Как сообщала Politeka, Астафьеву на отдыхе неожиданно раздели, показав декольте крупным планом.
Также Politeka писала, что Астафьева в леопардовом купальнике неожиданно заговорила об опасностях на отдыхе.