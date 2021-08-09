Популярная украинская певица Даша Астафьева откровенно заговорила о любви

Бывшая солистка группы NikitA и звезда журнала Playboy поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. 36-летняя артистка не афиширует свою личную жизнь, однако в новой публикации она решила поговорить с поклонниками о любви.

«Говори тогда, когда слова твои про любовь. Даже сквозь слёзы. Научись прощать тех, кто рядом. Так найдёшь дорогу прощения к себе. Порой невозможно не любить человека, даже если он видятся всему миру плохим. Встречи со своим достоин каждый. Но, не у всех она случается…Именно страх, а не зло, как часто полагают, не даёт раскрыться любви», - проникновенно написала Астафьева.

Этот пост она сопроводила новой серией своих портретов. На атмосферных фото певица в элегантном образе позирует крупным планом в полутемной комнате. На ней необычный наряд, состоящий из множества тонких серебристых цепочек. Волосы Астафьевой уложены в женственную высокую прическу.

Поклонники Даши не смогли пройти мимо ее поста.

«Даша, вы как всегда Богиня», «Какой богичный у Вас профиль, надо монеты с него чеканить», «Божествественная!», «Тяжело оторвать взгляд конечно», «Дал же Бог такое лицо», - пишут люди.

Напомним, Астафьеву на отдыхе неожиданно раздели, показав декольте крупным планом.

Как сообщала Politeka, Астафьева в леопардовом купальнике неожиданно заговорила об опасностях на отдыхе.

Также Politeka писала, что Астафьева в шелковой пижаме понежилась в постели, пикантное фото.