Відома українська артистка Даша Астаф'єва продовжує ділитися своїми думками у відпустці

Популярна виконавиця зараз поїхала на відпочинок, звідки викладає різні фото і показує найрізноманітніші образи. При цьому Даша не забуває дивувати кадрами в сторі і пише різні зауваження з приводу своїх буднів.

Нещодавно артистка прогулялася на причалі і показала новий сувенір, який нібито повинен допомогти їй в любовних справах.

"Я як справжній фанат турецьких історій повелася на байку про те, що гранат на шиї допомагає у важливих сердечних справах. Отримала такий. Справа-то реально серцеві " -з часткою гумору підмітила Даша і показала свій новий кулон-прикраса.

Також артистка поділилася новою серією фото на своїй сторінці в Instagram. На знімках Даша в екстравагантному Кольє позує на камеру. На ній мінімальна кількість макіяжу, що підкреслює її натуральну красу.

"Те, що ти шукаєш теж шукає Тебе.Фраза з книги, яку я читаю. Мої нові історії пояснюють те, що з'їдаючи тебе зсередини, зробило вже багато запитань без відповідей...", підписала публікацію артистка.

Нагадавши, Астаф'єва в наряді з сріблястих ланцюжків показала, як виглядає чуттєвість.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єву на відпочинку несподівано роздягли, показавши декольте крупним планом.

Також Politeka писала, що Астаф'єва в леопардовому купальнику несподівано заговорила про небезпеки на відпочинку.