Популярная украинская певица Даша Астафьева показала, с кем качается в кровати по утрам
34-летняя экс-солистка группы NikitA, актриса и звезда Playboy показала, как проходит ее утро. Как пишет Politeka.net, соответствующими кадрами певица поделилась в разделе Сториз своего Инстаграм.
На видео можно увидеть, как Даша лежит в постели, обнимая роскошную белую собаку породы сиба-ину. Певица трогательно прижимает пса к себе и напевает шутливую песенку.
«По утрам мы такие лисы. Мы приносим свои вам усы. А что, знаете, значат усы? Это признаки лисьей красы!», - поет Даша, а затем забавно взвизгивает, будто от переполняющего ее счастья.
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Все это время певица качается с собакой и обнимает ее, прижимаясь щекой к ее морде. Стоит отметить, что питомец явно не в восторге от таких нежностей.
«Белые ночи. Белые утра», - подписала кадры Астафьева.
Псом на видео оказалась ее домашняя любимица по кличке Луна. Ранее певица рассказывала, что несмотря на ангельскую внешность, белоснежная собака – настоящий демон, который любит устраивать дома беспорядки. Кроме Луны у Даши есть еще один пес породы сиба-ину по кличке Чичико. Певица обожает своих четвероногих друзей и проводит с ними много времени.
Напомним, Астафьева в наряде из серебристых цепочек показала, как выглядит чувственность.
Как сообщала Politeka, Астафьеву на отдыхе неожиданно раздели, показав декольте крупным планом.
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