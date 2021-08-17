Известная украинская артистка Даша Астафьева продолжает делиться своими мыслями в отпуске
Популярная исполнительница сейчас уехала на отдых, откуда выкладывает различные фото и показывает самые разные образы. При этом Даша не забывает удивлять кадрами в Стори и пишет разные замечания по поводу своих будней.
Недавно артистка прогулялась на причале и показала новый сувенир, который якобы должен помочь ей в любовных делах.
Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"
Беда случилась с украинским футболистом просто во время матча, был совсем молодым: "Потерял сознание и..."
Оборвалась жизнь знаменитого украинского спортсмена и олимпийского чемпиона: «Человек-легенда»
Тина Кароль со своей маленькой копией поразила сходством, кадры оказались в сети: "Две красотки"
Экс-фаворитка "Холостяка" Даша в белоснежном наряде сообщила о важном событии в жизни: "Поздравляю, красотка!"
«Я как настоящий фанат турецких историй повелась на байку о том, что гранат на шее помогает в важных сердечных делах. Заимела такой. Дело-то реально сердечные» - с долей юмора подметила Даша и показала свой новый кулон-украшение.
Также артистка поделилась новой серией фото на своей странице в Инстаграм. На снимках Даша в экстравагантном колье позирует на камеру. На ней минимальное количество макияжа, что подчеркивает её натуральную красоту.
"То, что ты ищешь тоже ищет тебя.Фраза из книги, которую я читаю. Мои новые истории объясняют то, что съедая тебя изнутри, сделало уже многоэтажки вопросов без ответов…", подписала публикацию артистка.
Напомним, Астафьева в наряде из серебристых цепочек показала, как выглядит чувственность.
Как сообщала Politeka, Астафьеву на отдыхе неожиданно раздели, показав декольте крупным планом.
Также Politeka писала, что Астафьева в леопардовом купальнике неожиданно заговорила об опасностях на отдыхе.