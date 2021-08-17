Известная украинская артистка Даша Астафьева продолжает делиться своими мыслями в отпуске

Популярная исполнительница сейчас уехала на отдых, откуда выкладывает различные фото и показывает самые разные образы. При этом Даша не забывает удивлять кадрами в Стори и пишет разные замечания по поводу своих будней.

Недавно артистка прогулялась на причале и показала новый сувенир, который якобы должен помочь ей в любовных делах.

«Я как настоящий фанат турецких историй повелась на байку о том, что гранат на шее помогает в важных сердечных делах. Заимела такой. Дело-то реально сердечные» - с долей юмора подметила Даша и показала свой новый кулон-украшение.

Также артистка поделилась новой серией фото на своей странице в Инстаграм. На снимках Даша в экстравагантном колье позирует на камеру. На ней минимальное количество макияжа, что подчеркивает её натуральную красоту.

"То, что ты ищешь тоже ищет тебя.Фраза из книги, которую я читаю. Мои новые истории объясняют то, что съедая тебя изнутри, сделало уже многоэтажки вопросов без ответов…", подписала публикацию артистка.

Напомним, Астафьева в наряде из серебристых цепочек показала, как выглядит чувственность.

Как сообщала Politeka, Астафьеву на отдыхе неожиданно раздели, показав декольте крупным планом.

Также Politeka писала, что Астафьева в леопардовом купальнике неожиданно заговорила об опасностях на отдыхе.