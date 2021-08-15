Популярна українська співачка Даша Астаф'єва показала лаконічний образ у напівпрозорій сукні

Відправившись на відпочинок, Даша почала показувати кадри з курорті, де зараз насолоджується тихим часом з друзями. Не обходиться при цьому без кумедних моментів біля басейну і жартів на відео в сторі.

В цей же раз Даша вирішила супроводити кадри з відпочинку цікавою цитатою, яка запала їй в душу. Причому фото артистка вибрала вельми яскраві, на них вона позувала в чорному купальнику і напівпрозорій сукні такого ж кольору.

"Допоможи мені запам'ятати дороги, що ведуть до тебе, щоб через життя прийти до тебе знову. Щоб сказати, що я пам'ятаю твої руки з минулого життя, смагляві, з довгими пальцями, на моєму волоссі їх сліди. Щоб обійняти тебе зі спини, Слухати море, яке неможливо забути або згадати, – воно в нас. Щоб попросити тебе завжди слухати серце, а не розум або тих, хто навколо. Тільки так ми зможемо зустрітися у всіх життях, що нам визначені. Я не боюся того, що ти мене відпустиш. Зі мною нічого не трапиться, адже серце, яке любить, безсмертне. Я не буду нудьгувати або намагатися повернути, тому що на березі всередині мене ми як і раніше разом. Спогади - теж реальність.

Сафарли назавжди улюблений. Мої Ліки від одного і того ж недуги. Ми всі трохи море. Якщо не вірите, спробуйте сльозу на смак» - написала Астаф'єва.

Шанувальники відреагували: "я думав, ти про Сафарі говорила тоді; ❤️ теж зараз перечитую Сафарлі, і так це любов; Дашкет 🔥 як завжди бомба-ракета😎 ох і жаришка, Даша; Сафарлі-як Біблія любові; найкрасивіша!😍 і взагалі сама крута дівчина і взагалі моя улюблениця!!; А талія-осина!🔥❤️🔥».

Нагадавши, Астаф'єва в квітковому купальнику показала незвичайний ніжний образ.

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