Популярная украинская певица Даша Астафьева показала лаконичный образ в полупрозрачном платье

Отправившись на отдых, Даша начала показывать кадры с курорте, где сейчас наслаждается тихим временем с друзьями. Не обходится при этом без забавных моментов у бассейна и шуток на видео в Стори.

В этот же раз Даша решила сопроводить кадры из отдыха интересной цитатой, которая запала ей в душу. Причем фото артистка выбрала весьма яркие, на них она позировала в черном купальнике и полупрозрачном платье такого же цвета.

«Помоги мне запомнить дороги, ведущие к тебе, чтобы спустя жизнь прийти к тебе снова. Чтобы сказать, что я помню твои руки из прошлой жизни, смуглые, с длинными пальцами, на моих волосах их следы. Чтобы обнять тебя со спины, слушать море, которое невозможно забыть или вспомнить, – оно в нас. Чтобы попросить тебя всегда слушать сердце, а не разум или тех, кто вокруг. Только так мы сможем встретиться во всех жизнях, что нам предначертаны. Я не боюсь того, что ты меня отпустишь. Со мной ничего не случится, ведь сердце, которое любит, бессмертно. Я не буду скучать или пытаться вернуть, потому что на берегу внутри меня мы по-прежнему вместе. Воспоминания – тоже реальность.

Сафарли навсегда любимый. Мое лекарство от одного и того же недуга. Мы все немного море. Если не верите, попробуйте слезу на вкус» - написала Астафьева.

Поклонники отреагировали: «Я думал, ты про сафари говорила тогда; ❤️ Тоже сейчас перечитываю Сафарли, и да это любовь; Дашкет 🔥 как всегда бомба-ракета😎 ох и жаришка, Даша; Сафарли - как Библия Любви; Самая красивая!😍 и вообще сама крутая девушка и вообще моя любимица!!; А талия – осиная!🔥❤️🔥».

Напомним, Астафьева в цветочном купальнике показала необычный нежный образ.

Как сообщала Politeka, Астафьева в экстравагантном колье впечатлила новым образом.

Также Politeka писала, что Астафьева засветила красотку, которая заставляет ее визжать от удовольствия в постели.