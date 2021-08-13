Известная украинская артистка Даша Астафьева поделилась новым фото

Как передает Politeka.net, Даша Астафьева является популярной певицей. Девушка прославилась своим участием в группе "Nikita". Артистка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз артистка поделилась новой серией фото на своей странице в Инстаграм. На снимках Даша в экстравагантном колье позирует на камеру. На ней минимальное количество макияжа, что подчеркивает её натуральную красоту.

"То, что ты ищешь тоже ищет тебя.

Фраза из книги, которую я читаю. Мои новые истории объясняют то, что съедая тебя изнутри, сделало уже многоэтажки вопросов без ответов…", подписала публикацию артистка.

Поклонники поразились красоте певицы и оставили ей множество приятных комплиментов в комментариях: "Лучшая", "Самая красивая", "Идеально", "Даша ,вы расцветаете с каждым днём все больше. Вы очень уютная ,нежная , как большая кошка у камина", "Красивущая", "Египесткая сила", "Царица...Клеопатра".

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