Известная мировая модель plus-size Эшли Грэм новым видео всполошила сеть, напомнив многим поклонникам Дашу Астафьеву

32-летняя обладательница пышной фигуры, которая не вписывается в стандарты красоты, записала новый ролик. В нем Эшли продемонстрировала себя во всей красе и не постеснялась показать недостатки, причем Грэм намеренно сделала акцент на уже округлом животе.

Выставленный ролик модели на странице в Инстаграм тв-шоу «Зірковий шлях», всполошил поклонников украинской певицы и модели Даши Астафьевой. В коротком видео звезда с темными распущенными волосами удивительно напоминала Дашу, о чем стали массово подмечать в сети.

«Пока не прочитала, что на Астафьеву похожа- не замечала 😂 Люблю Эшли за её уверенность в себе , дама без комплексов 🔥; Я подумала, что это Астафьева фильтр наложила, с фильтром танцует; Пошло....и вульгарно....и к чему это не понятно 😝; Стыд и срам! Жаль что скромность нынче не в моде. Сплошная пошлость 😬😏; Прямо копия Даши Астафьевой; Зачем беременной вот так себя выставлять на публику? Слишком!» - пишут пользователи.

Стоит отметить, что обычно фигура Эшли вызывает всегда бурную реакцию, поэтому она не боится делиться на странице в социальной сети Инстаграм фотографиями. У одних снимки вызывают восторг, а у других – повод очередной раз посудачить о том, что звезде пора похудеет.

Напомним, Астафьева в наряде из серебристых цепочек показала, как выглядит чувственность.

Как сообщала Politeka, Астафьеву на отдыхе неожиданно раздели, показав декольте крупным планом.

Также Politeka писала, что Астафьева в леопардовом купальнике неожиданно заговорила об опасностях на отдыхе.