Популярна українська співачка Даша Астаф'єва влаштувала свавілля в турецькому магазині солодощів
Колишня солістка групи Nikita і зірка Playboy наробила шуму на відпочинку і поділилася в своєму Instagram відповідними кадрами. Про це пише Politeka.net.
Артистка поділилася серією провокаційних сторіз, в яких показала, як проводить час в Туреччині. Спочатку Даша показала себе перед дзеркалом в яскраво-рожевій білизні. Співачка щосили крутилася, демонструючи свою фігуру.
На наступних кадрах Астаф'єва вже опинилася перед вітриною з морозивом. Пізніше Даша пояснила, що зайшла в магазин з «найкрутішими солодощами Туреччини». На ній була коротка чорна сукня з кокетливим білим комірцем і вільною спідницею.
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У якийсь момент співачка різко нахилилася перед вітриною і високо задерла спідницю, засвітивши ті самі рожеві труси.
"Щоденна морозивна рутина", - підписала ці кадри Даша.
Потім Астаф'єва пробіглася по магазину, знімаючи все на відео.
"Робимо найшвидший рум-тур найкрутішими солодощами Туреччини", - прокоментувала свої дії співачка.
Згодом вона почала крутитися прямо посеред магазину, а потім покликала подуріти з собою його власника.
Пізніше співачка повідомила, що за підсумками цього свавілля отримала пахлаву, рахат-лукум і мастику.
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