Ей это легко сойдет с рук

Популярная украинская певица Даша Астафьева устроила беспредел в турецком магазине сладостей

Бывшая солистка группы Nikita и звезда Playboy наделала шуму на отдыхе и поделилась в своем Инстаграм соответствующими кадрами. Об этом пишет Politeka.net.

Артистка поделилась серией провокационных Сториз, в которых показала, как проводит время в Турции. Сначала Даша показала себя перед зеркалом в ярко-розовом белье. Певица вовсю крутилась, демонстрируя свою фигуру.

На следующих кадрах Астафьева уже оказалась перед витриной с мороженым. Позже Даша пояснила, что зашла в магазин с «самыми крутыми сладостями Турции». На ней было короткое черное платье с кокетливым белым воротничком и свободной юбкой.

В какой-то момент певица резко наклонилась перед витриной и высоко задрала юбку, засветив те самые розовые трусы.

«Ежедневная мороженная рутина», - подписала эти кадры Даша.

Затем Астафьева пробежалась по магазину, снимая все на видео.

«Делаем самый быстрый рум-тур по самым крутым сладостям Турции», - прокомментировала свои действия певица.

Впоследствии она начала крутиться прямо посреди магазина, а потом позвала подурачиться с собой его владельца.

Позже певица сообщила, что по итогам этого беспредела получила пахлаву, рахат-лукум и мастику.

Напомним, Астафьева в цветочном купальнике показала необычный нежный образ.

Как сообщала Politeka, Астафьева в экстравагантном колье впечатлила новым образом.

Также Politeka писала, что Астафьева засветила красотку, которая заставляет ее визжать от удовольствия в постели.