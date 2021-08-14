Популярная украинская певица Даша Астафьева устроила беспредел в турецком магазине сладостей
Бывшая солистка группы Nikita и звезда Playboy наделала шуму на отдыхе и поделилась в своем Инстаграм соответствующими кадрами. Об этом пишет Politeka.net.
Артистка поделилась серией провокационных Сториз, в которых показала, как проводит время в Турции. Сначала Даша показала себя перед зеркалом в ярко-розовом белье. Певица вовсю крутилась, демонстрируя свою фигуру.
На следующих кадрах Астафьева уже оказалась перед витриной с мороженым. Позже Даша пояснила, что зашла в магазин с «самыми крутыми сладостями Турции». На ней было короткое черное платье с кокетливым белым воротничком и свободной юбкой.
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В какой-то момент певица резко наклонилась перед витриной и высоко задрала юбку, засветив те самые розовые трусы.
«Ежедневная мороженная рутина», - подписала эти кадры Даша.
Затем Астафьева пробежалась по магазину, снимая все на видео.
«Делаем самый быстрый рум-тур по самым крутым сладостям Турции», - прокомментировала свои действия певица.
Впоследствии она начала крутиться прямо посреди магазина, а потом позвала подурачиться с собой его владельца.
Позже певица сообщила, что по итогам этого беспредела получила пахлаву, рахат-лукум и мастику.
Напомним, Астафьева в цветочном купальнике показала необычный нежный образ.
Как сообщала Politeka, Астафьева в экстравагантном колье впечатлила новым образом.
Также Politeka писала, что Астафьева засветила красотку, которая заставляет ее визжать от удовольствия в постели.