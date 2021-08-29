Популярная украинская певица Даша Астафьева в новой фотосессии предстала в довольно лаконичном образе

Известная певица, актриса и модель часто пробует себя в разных образах. Причем Даша выбирает каждый раз разных фотографов, подчеркивая, что ей нравятся эксперименты. Есть у Астафьевой и коллеги, с которыми она сотрудничает чаще.

Недавно певица показала в Стори несколько промо-фото из новой фотосессии, а после отметила фотографа, что недавно выставил один из ее свежих снимков. В черном кружевном комплекте Даша позировала перед камерой, специально прогнувшись в спине и сделав акцент на пышных формах.

Примечательно, что Астафьева часто тренируется, ведет активный образ жизни и смело говорит о себе с долей юмора. Артистка предпочитает показывать себя разной, хоть и не стесняется подчеркивать достоинства фигуры. Чувственный черно-белый кадр обратил внимание именно на ее формы.

Также Астафьева порадовала поклонников, показав фигуру в красном купальнике. Даша опубликовала две фотографии – на первой она позирует возле модернизированного душа в темно-красном купальнике, а на второй певица сфотографировалась возле моря уже в светлом красном купальнике.