Экс-"Nikita" и популярная артистка Даша Астафьева показала фигуру на своей странице в социальной сети
Как передает Politeka.net, Даша Астафьева является популярной певицей. Также она является моделью и телеведущей. Девушка прославилась своим участием в группе "Nikita", в состав которой она вошла вместе с Юлией Кавтарадзе. Девушка после того, как покинула группу, не продолжила сольную карьеру, и стала телеведущей. Артистка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз Даша Астафьева поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимке артистка позирует перед зеркалом и делает фото. На ней короткое бежевое платье, в котором отлично видно идеальную фигуру певицы. Также свой образ она дополнила бежевыми ботинками.
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Комментариев и реакций под фотографией нет поскольку формат Сториз этого не предусматривает.
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