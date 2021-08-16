Катя Осадчая, жена Юрий Горбунова, поделилась радостными новостями

Как пишет Politeka.net, Катя и Юрий с 2017 года состоят в официальных отношений. Красотка уже родила сына, а сейчас ждет второго ребенка. У себя в Инстаграм Осадчая решила показать, какой праздник решила устроить с Горбуновым.

На фото Катя позировала в платье с открытыми плечами. Можно Осадчую увидеть на нескольких фото с Горбуновым, а еще с сыном.

"Новый праздник для нас, но прекрасный повод собрать друзей накануне рождения новой маленького человека. Бейби шауэр", - написала Катя.

Отметим, что бейби шауэр - это вечеринка для будущей мамы и празднование в честь рождения будущего малыша. Обычай стал активно практиковаться ВМВ в США и стал довольно популярным среди и европейских стран.

Джамала сразу прокомментировала фото: "Очень красиво"

Маша Ефросинина тоже не стала молчать: "Ну, это очень красиво. Глаз не оторвать".

Илона Гвоздева, звезда "Танців", также написала комментарий: "Поздравляю, Катюша, всех благ и счастья".

Даша Астафьева, Вера Кекелия и другие украинцы также отреагировали на пост и писали комментарии:

"Мальчик или девочка?", "Хорошая семья, очень идет беременность, счастья вам", "Непонятный праздник какой то.... обычно празднуют рождение, а вы зараннее".

Напомним, Горбунов показал, как встречает Осадчую в их шикарном особняке

А еще Politeka писала, что Горбунов показал помолодевшее лицо, примеряв стильный летний лук

Также Politeka сообщала, что Горбунов тронул снимком с беременной Осадчей в венке и открытом наряде



