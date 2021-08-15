Популярный телеведущий Юрий Горбунов поделился новым семейным снимком

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным украинским телеведущим. Также он пробовал себя в роли режиссера в фильмах "Скажене весілля", где также снимался. Недавно Юрий рассказал, что сейчас проходят съемки нового фильма. Ведущий активно ведет социальные сети и радует поклонников новыми публикациями.

На этот раз Юрий поделился новой фотографией. Как известно, в 2017 году он вступил в брак с известной телеведущей Катей Осадчей. У них уже есть 4-летний сын Иван, и также супружеская пара ждет прибавление в семье. На снимке Юрий держит корзину с фруктами, а его сын Иван пытается до неё дотянуться.

"Парни с фруктами для мамы", подписал публикацию телеведущий.

Поклонники оставили множество позитивных комментариев под фотографией: "Обалдеть какое шикарное фото! Семейного счастья Вам на многие годы!", "Юрий, любви и удачи вашей семье".

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