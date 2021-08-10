Украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов впечатлил ярким перевоплощением прямо посреди поля
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал забавное фото, на котором предстал в штанах и белой майке. На лице у артиста красовались накладные усы. Он стоял посреди поля, задрав руку вверх подобно тому, как это делал солист легендарной группы «Queen» Фредди Меркьюри.
«Баарселоонааа!!», - подписал фото Горбунов.
В комментариях ему оставили массу приятных слов. Поклонникам понравилась дерзкая пародия артиста.
«Топчик», «Фредди?», «Вы чемпионы», «Мастер перевоплощения», «Какой красавчик», «Брюки топ», «Смешной», - пишут пользователи сети.
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Как известно, совсем недавно Горбунов отдыхал за границей со своей беременной женой Катей Осадчей. Ему пришлось досрочно покинуть отпуск, чтобы вернуться к съемкам. Сейчас, судя по Инстаграм Горбунова, он погружен в рабочий процесс.
Напомним, что Горбунов вернулся из Турции, удивив нелепым видом в лосинах: "Гидрокостюмчик".
Ранее писалось о том, что Горбунов с усами показал, как снимают очередную серию «Скаженого весілля»: что не увидели зрители.
А еще Politeka сообщала, что Горбунов с солисткой KAZKA и Ефросининой показали, чем занимаются без Осадчей: "Сказочная суббота".