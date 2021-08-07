Юрій Горбунов з'явився разом із солісткою Kazka Олександрою Зарицькою та Машею Єфросиніною
Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов є популярним українським телеведучим. Поки дружина Катерина повертається додому з відпочинку, Юрій працює.
На новому фото, яке Горбунов опублікував в Instagram, телеведучий був з Єфросиніною і зарицькою. Три обіймалося, позуючи для Селфі. Юрій був у піджаку і сорочці, а Олександра одягла сукню. Всі троє посміхалися для фотографії.
"Робота. Казкова субота", - написав Горбунов під фотографією.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Казкова", "Супер".
У себе в сторіс Юрій показав ще один знімок. На ньому Горбунов був у піджаку, знімаючи себе на телефон перед дзеркалом. Як можна зрозуміти, телеведучий перебував у КВЦ "Парковий".
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій для взаємодії.
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