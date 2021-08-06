Украинская телеведущая Катя Осадчая, жена Юрия Горбунова, похвасталась кадрами отдыха с сыном
Сейчас 37-летняя телеведущая отдыхает в Турции и делится с фолловерами солнечными кадрами, передает Politeka.net.
Катя Осадчая – жена украинского шоумера и актера Юрия Горбунова. Сейчас она находится на последних месяцах беременности, скоро в семье будет пополнение. А пока Осадчая старается максимально приятно провести время со своим четырехлетним сыном Иваном на турецком курорте.
На новых кадрах Осадчая показала, как они резвятся в бассейне. Похоже ребенок разошелся и даже плеснул маме водой в лицо.
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«А как вы проводите время с детьми?» - спросила она.
Также телеведущая похвасталась, как ее ребенок плавает.
В этот раз Юрий Горбунов не смог составить им компанию. Помимо работы, он присутсвовал на свадьбе своего племянника в Ивано-Франковске.
Напомним, Юрий Горбунов обнародовал кадры со свадьбы, невеста настоящая красотка: "Счастья молодым".
Как сообщала Politeka, Горбунов "тусит" с НеАнгелами, пока Кати Осадчей нет в Киеве.
Также Politeka писала, Горбунов показал, как балует беременную Осадчую и сына на курорте.