Украинская телеведущая Катя Осадчая, жена Юрия Горбунова, похвасталась кадрами отдыха с сыном

Сейчас 37-летняя телеведущая отдыхает в Турции и делится с фолловерами солнечными кадрами, передает Politeka.net.

Катя Осадчая – жена украинского шоумера и актера Юрия Горбунова. Сейчас она находится на последних месяцах беременности, скоро в семье будет пополнение. А пока Осадчая старается максимально приятно провести время со своим четырехлетним сыном Иваном на турецком курорте.

На новых кадрах Осадчая показала, как они резвятся в бассейне. Похоже ребенок разошелся и даже плеснул маме водой в лицо.

«А как вы проводите время с детьми?» - спросила она.

Также телеведущая похвасталась, как ее ребенок плавает.

В этот раз Юрий Горбунов не смог составить им компанию. Помимо работы, он присутсвовал на свадьбе своего племянника в Ивано-Франковске.

Напомним, Юрий Горбунов обнародовал кадры со свадьбы, невеста настоящая красотка: "Счастья молодым".

Как сообщала Politeka, Горбунов "тусит" с НеАнгелами, пока Кати Осадчей нет в Киеве.

Также Politeka писала, Горбунов показал, как балует беременную Осадчую и сына на курорте.