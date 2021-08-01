Шоумен Юрий Горбунов порадовал фанатов новым фото из солнечной Турции
Так, 50-летний ведущий ("Голос країни", "Танці з зірками" и др.) находится сейчас вместе со своей супругой, тоже телезвездой, Катей Осадчей и маленьким сыном Иваном на курорте. В последнее время семейство облюбовало Турцию, и возвращается сюда уже не первый раз за этот год. Скорее всего, это их последняя поездка перед родами - Осадчая вскоре станет мамой в третий раз (второй общий ребенок с Горбуновым).
Юрий опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировал вместе с возлюбленной и сыном в автомобиле, передает Politeka.net. Беременная Осадчая сидела ближе всего к камере, продемонстрировав загорелое лицо практически без макияжа и нежную линию плеч в платье без бретелей, а также внушительный животик. Шею ведущей украшало массивное жемчужное ожерелье.
"Море морем - а на обед по расписанию! #море #отпуск #першийденьсерпня", - подписал кадр Горбунов.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"хорошего отдыха❤️❤️"
"Приятного аппетита"
"Маму нужно кормить)"
Напомним, беременная Осадчая рассказала о своем состоянии в Турции, где пылают пожары
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