Украинский телеведущий Юрий Горбунов отправился на отдых со своей семьей
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм продюсера и шоумена появился кадр с солнечного пляжа. На фото Горбунов запечатлел тени всех членов семьи, которые отправились на море.
«Наконец-то! Долгожданный отпуск! Отважная четверка прогуливается по пляжу!», - подписал фото Горбунов.
Стоит отметить, что в последнее время звездная парочка довольно часто отдыхает за границей. Не исключено, что это связано с интересным положением Осадчей, которая ждет третьего ребенка. В комментариях телеведущим оставили массу приятных слов.
«Рады за отважную четверку!», «Шикарного отпуска», «Приятного и хорошего вам отдыха особенно маме, ведь ей сил нужно для двоих», «какая крутая семья», «Вы так часто отдыхаете», - пишут пользователи сети.
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Стоит отметить, что в отпуск звезды летели бизнес-классом, о чем Горбунов рассказал у себя в сторис. Также он показал, как учит своего сына плавать в бассейне.
Напомним, что Горбунов на сильной жаре объявил о важных переменах: "Какая радость, что есть...".
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