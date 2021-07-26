Популярний український шоумен Юрій Горбунов показав нове фото з відпочинку

Юрій Горбунов є відомим українським ведучим. Як відомо, нещодавно ведучий повідомив про зйомки нового фільму з його участю. У 2017 році Юрій і Катя Осадча стали подружжям і зараз виховують сина на ім'я Іван. Також в сім'ї очікується поповнення. Про це повідомляє Politeka.net.

Юрій, не дивлячись на забитий графік, часто радує шанувальників новими публікаціями. Цього разу він поділився новим фото. На знімку Юрій стоїть на дворі розкішного особняка. У дворі викладена цегляна доріжка уздовж величезного зеленого саду і по дорозі до будинку. І сам двоповерховий особняк виконаний з червоної цегли. Як повідомлялося раніше, він виконаний в італійському стилі. На ведучому білий костюм з шортів і сорочки і також білі кросівки. В руках Юрій тримає кавун.

"Хто буде? Налітай! Любите кавуни?", поставив питання ведучий у себе в Instagram.

"Горбунов і кавун, прям дует", жартівливо коментують шанувальники. У ведучого більше 1 мільйона передплатників в Instagram, а публікація набрала більше 3 тисяч лайків за кілька хвилин.

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