Популярний український шоумен Юрій Горбунов показав нове фото з відпочинку

Юрій Горбунов є відомим українським ведучим. Як відомо, нещодавно ведучий повідомив про зйомки нового фільму з його участю. У 2017 році Юрій і Катя Осадча стали подружжям і зараз виховують сина на ім'я Іван. Також в сім'ї очікується поповнення. Про це повідомляє Politeka.net.

Юрій Горбунов і Катя Осадча

Юрій, не дивлячись на забитий графік, часто радує шанувальників новими публікаціями. Цього разу він поділився новим фото. На знімку Юрій стоїть на дворі розкішного особняка. У дворі викладена цегляна доріжка уздовж величезного зеленого саду і по дорозі до будинку. І сам двоповерховий особняк виконаний з червоної цегли. Як повідомлялося раніше, він виконаний в італійському стилі. На ведучому білий костюм з шортів і сорочки і також білі кросівки. В руках Юрій тримає кавун.

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"Хто буде? Налітай! Любите кавуни?", поставив питання ведучий у себе в Instagram.

"Горбунов і кавун, прям дует", жартівливо коментують шанувальники. У ведучого більше 1 мільйона передплатників в Instagram, а публікація набрала більше 3 тисяч лайків за кілька хвилин.

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