Український артист Юрій Горбунов показав несподіване фото

Як повідомляє Politeka.net, українські селебрітіс поступово виходять з домашньої самоізоляції і занурюються в робочі будні. Так, популярний телеведучий і актор Юрій Горбунов повернувся до зйомок у кіно.

На його сторінці в Instagram опубліковано нове фото в робочій обстановці.

Юрія влітку закрутив вир світських подій, почалися всілякі зйомки. Незважаючи на спеку, йому і його колегам по знімальному майданчику доводиться працювати в таких умовах. На знімку, який з'явився в мережі, Юрій знаходиться біля озера в оточенні колег. Оператор тим часом стоїть у воді по коліно, знімаючи весь знімальний процес на камеру.

"Сьогодні в комфортних умовах працюється тільки нашому оператору", - підписав знімок телеведучий, оголосивши про важливі зміни в житті після карантину.

Користувачі мережі поспівчували Горбунову, якому довелося працювати на такій спеці. Багато з них також привітали його з початком нових зйомок: "Біла заздрість", "Яка радість що є улюблена робота, спасибі Юрію за можливість приєднатися", "пощастило тільки оператору", "А водичка брудновастенька ".

Нагадаємо, Горбунов розсекретив, як отримав 10 тисяч доларів за вечір.

Як Politeka повідомляла, Горбунов потряс одкровеннями про пологи Осадчої, на яких був присутній.

Також Politeka писала, Горбунов зворушливо звернувся до свого маленького сина, в мережі підтримали.