Популярний телеведучий Юрій Горбунов поділився фотографіями в новому образі
Юрій Горбунов відомий український шоумен і телеведучий. Він веде найпопулярніші проекти, такі як: "Голос країни" і "Танці з зірками". Також Юрій спробував себе в ролі продюсера у фільмах "Скажене весілля". Про це повідомляє Politeka.net.
Артист часто дивує шанувальників. На цей раз він поділився новим знімком в соціальній мережі Instagram. На фотографії Юрій знаходиться в Національному музеї історії України, де постав на тлі експонації. Сам ведучий показав себе з вусами.
"Ви давно були в Національному музеї історії України? Дуже рекомендую! Реально багато іноземних і вітчизняних туристів, а іноді ще й кіно знімають!",- підписав Юрій Горбунов. Він дав зрозуміти що на локації відбуваються зйомки нового фільму.
Кондратюк різко пройшовся по Лорак, яка зібралася з концертом в Україну: "Я взагалі не поважаю таких людей"
Мішель Андраде опинилася у великій небезпеці на зйомках "Орла і Решки": що довелося пережити підопічній Потапа
Градом розміром з яблуко засипає Україну, дерева виривало з корінням: кадри стихії
73-річна Ротару приголомшила виглядом поруч з єдиним сином: "Той випадок, коли мама виглядає молодшою"
На особняк Горбунова і Осадчої обрушилася потужна стихія: «Дивіться, що робиться...»
За годину публікація набрала більше тисячі лайків, а шанувальники телеведучого написали, що йому було краще в старому образі.
Нагадаємо, Горбунов на спекотній спеці оголосив про важливі зміни в житті: "Яка радість, що є..."
Також, Горбунов "вигуляв" вагітну Осадчу в лісі, з'явилося фото: "Просто молодята"
Politeka розповідала, Горбунов розлютив українців, відмовившись стояти в черзі: "Повинен бути зразком"