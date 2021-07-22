Популярний телеведучий Юрій Горбунов поділився фотографіями в новому образі

Юрій Горбунов відомий український шоумен і телеведучий. Він веде найпопулярніші проекти, такі як: "Голос країни" і "Танці з зірками". Також Юрій спробував себе в ролі продюсера у фільмах "Скажене весілля". Про це повідомляє Politeka.net.

Артист часто дивує шанувальників. На цей раз він поділився новим знімком в соціальній мережі Instagram. На фотографії Юрій знаходиться в Національному музеї історії України, де постав на тлі експонації. Сам ведучий показав себе з вусами.

"Ви давно були в Національному музеї історії України? Дуже рекомендую! Реально багато іноземних і вітчизняних туристів, а іноді ще й кіно знімають!",- підписав Юрій Горбунов. Він дав зрозуміти що на локації відбуваються зйомки нового фільму.

За годину публікація набрала більше тисячі лайків, а шанувальники телеведучого написали, що йому було краще в старому образі.

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