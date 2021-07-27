Популярные украинские телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая решили улететь из страны

Известные телеведущие и супруги сейчас находятся в ожидании второго общего ребенка, передает Politeka.net.

При этом пара продолжает активно работать, участвуя в разнообразных съемках, при этом совершая поездки и перелеты. К слову, влюбленные уже воспитывают трехлетнего сына Ивана.

В этот раз супруги неожиданно решили покинуть Украину, о чем свидетельствуют кадры, сделанные в самолете.

Причиной оказался отпуск пары. На фото и видео Горбунов и Осадчая не могут скрыть своего счастья.

"Летим в отпуск! Наконец-то на море. Бизнес-классом комфортно, вкусно - вся дорога в удовольствии", - признался телеведущий.

Отметим, супруги нередко бывают за границей по работе и иногда совмещают ее с отдыхом. В этот же раз, пара, вероятно, решила отдохнуть, не отвлекаясь на дела.

Примечательно, что Осадчая уже находится на последних месяцах беременности. Пол будущего ребенка супруги пока не раскрывают.

Известно, что влюбленные официально оформили свои отношения в 2017 году. У пары есть не только общий сын Иван, но и сын Кати от первого брака, Илья.

Однажды Юрий Горбунов рассказал, что балует младшего ребенка, ведь, по его мнению, отцы для этого, а матери и няни - для дисциплины.

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