Супруг Екатерины Осадчей Юрий Горбунов показал, как проводит время с сыном

Как пишет Politeka.net, забавным кадром актер и телеведущий поделился на своей странице в Инстагарм.

Как известно Юрий и Катя поженились в 2017 году. У пары уже есть сын Иван, которому сейчас четыре года. А сейчас семейство ждет пополнения, ведь Осадча снова беременна.

На новом фото, Юрий Горбунов с сыном изобразили беременную Осадчую.

На снимке запечатлено, как Ваня засунул голову под футболку папе. Выглядит. Как-будто у него образовался круглый животик.

«Играем в маму», - подписал фото артист.

Отметим, свою беременность Осадчая скрывала до последнего, и объявила об интересном положении, когда его было уже никак не скрыть. Пол будущого малыша звездные родители пока не расскрывают.

Несмотря на беременность телеведущая продолжает активно работать и снимать свое шоу «Світське життя»не пропуская ни одного интересного события.

Напомним, Горбунов пошутил над беременной Осадчей, которая прижалась к нему в море.

Как Politeka писала, что Горбунов с беременной Осадчей покинули Украину, прихватив с собой сына.

Также Politeka сообщала, что беременная Осадчая и Горбунов неожиданно покинули Украину.