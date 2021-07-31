Супруг Екатерины Осадчей Юрий Горбунов показал, как проводит время с сыном
Как пишет Politeka.net, забавным кадром актер и телеведущий поделился на своей странице в Инстагарм.
Как известно Юрий и Катя поженились в 2017 году. У пары уже есть сын Иван, которому сейчас четыре года. А сейчас семейство ждет пополнения, ведь Осадча снова беременна.
На новом фото, Юрий Горбунов с сыном изобразили беременную Осадчую.
На снимке запечатлено, как Ваня засунул голову под футболку папе. Выглядит. Как-будто у него образовался круглый животик.
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«Играем в маму», - подписал фото артист.
Отметим, свою беременность Осадчая скрывала до последнего, и объявила об интересном положении, когда его было уже никак не скрыть. Пол будущого малыша звездные родители пока не расскрывают.
Несмотря на беременность телеведущая продолжает активно работать и снимать свое шоу «Світське життя»не пропуская ни одного интересного события.
Напомним, Горбунов пошутил над беременной Осадчей, которая прижалась к нему в море.
Как Politeka писала, что Горбунов с беременной Осадчей покинули Украину, прихватив с собой сына.
Также Politeka сообщала, что беременная Осадчая и Горбунов неожиданно покинули Украину.