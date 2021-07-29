Популярные украинские телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали, как купаются в море

Известные телеведущие постоянно делились кадрами своего напряженного графика, передает Politeka.net. Примечательно, что Осадчая не оставляет работу, даже находясь на последних месяцах беременности.

Однако несколько дней назад супруги все же решили отправиться на курорт. Пара взяла с собой сына, Ивана, и вместе они улетели в Турцию.

Сейчас супруги активно делятся кадрами своего отдыха.

Так, на новом фото влюбленные купались в море. Осадчая прижалась к горбунову, и оба улыбались. Примечательно, что Катя была в шляпке, а также надела яркие украшения на шею.

"Кто здесь? Что за женщина в шляпе Где я ее мог видеть? # Отпуск # лето # море", - сделал шуточную подпись Горбунов.

За полчаса пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Фото классное", "Красивая женщина в шляпе 😍 Хорошего отдыха ❤️", "По телевизору 😍", "Красивые, Юрий, да, и женщина в шляпе твоя! Весь мир знает, а ты не замечаешь? .. ❤️ Гена", "Без макияжа никакая.😊", "Очень милые 😍", - написали пользователи сети.

Отметим, Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились в 2017 году. У пары в этом же году родился сын, Иван. Пол будущего второго ребенка супругов пока неизвестен.

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