Известная телеведущая Катя Осадчая показала фотографии со съемок нового выпуска шоу "Вечір прем’єр. Літня серія"

Как сообщает Politeka.net, популярная телеведущая, автор и ведущая программы "Світське життя" Катя Осадчая, которая сейчас ожидает ребенка, часто радует публику яркими фото и видео в своем Instagram. Недавно на странице шоу телезвезда опубликовала яркие кадры со съемок еще одной своей программы "Вечір прем’єр", на которых появилась в удивительном образе.

Как видно, на снимках Катя запечатлена во время съемок, она вся поглощена рабочим процессом. Перед камерой звезда появилась в длинном белоснежном платье шелковой текстуры с необычным декором на плечах. Этот наряд красиво подчеркнул округлившийся беременный животик и изящные плечи телеведущей. Свой образ она дополнила стильной белой шляпкой.

В подписи к фото Осадчая рассказала о съемках программы, а поклонники тут же принялись осыпать телезвезду комплиментами в комментариях: "Просто в восторге от вашего платья и шляпы", "Катерина, как всегда, в интересном положении неотразимая и прекрасная", "Образ шикарный", "Катя очень красивая", "Красивая!", "Очень красивое платье", "Очень красивая", "Элегантно", "Шикарная Катя", "Обворожительная и очень нежно красивая! Вам невероятно идёт это платье и шляпка!".

Напомним, Беременная Осадчая показала, как развлекается с сыном на яхте, фото: "Милые такие".

Как сообщала Politeka, На особняк Горбунова и Осадчей обрушилась мощная стихия: "Смотрите, что делается…".

Также Politeka писала, что Горбунов засветил беременную Осадчую в обтягивающем платье, а потом сбежал от нее с сыном: "Пока мама не видит...".