Известная звездная пара украинских телеведущих Юрий Горбунов и Катя Осадчая продолжают радовать поклонников нежными фото с отдыха

Как Politeka.net, 37-летняя ведущая программы "Светская жизнь", "Голос страны" и "Голос дети" на телеканале "1+1" вместе с мужем Юрием Горбуновым и маленьким сыном Иваном полетели на отдых в Турцию.

Как известно, пара сейчас ожидает появление второго ребенка, поэтому стараются больше уделять времени себе и сыну Ивану.

Так, на этот раз Катя Осадчая показала, как отдыхает в Турции и поделилась новыми фотографиями. Несмотря ни на что, Осадчая пристально следит за фигурой и не ест лишнего.

"На этот раз, на отдыхе, особенно важно не набрать лишнего 😅 пока держусь 😅 фрукты до 15:00, хлеб только утром, избегать сладкого (пока получается) и много воды в течение дня. А каковы ваши рецепты сохранения веса на отдыхе?",- спросила Осадчая у фанов.

Известная ведущая рассказала, что они с сыном и мужем проводят много времени вместе. Купаются в бассейне, море, едят вкусности и гуляют по ночному городу.

Катя опубликовала много фото и видео в своих stories. Поклонники написали много комментариев.

"Ни в чем себе не отказывать) пить и кушать в любое время, но при этом много ходить, плавать и наслаждаться жизнью. Обычно возвращаюсь более худое, чем ехала)", " Добрый день)) Катюша, какая ты красавица, здоровья вам с малышкой ❤️", - пишут фаны.

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