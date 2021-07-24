Відомий український виконавець Дзідзьо, який нещодавно розлучився з дружиною Ярославою (співачка Slavia), заінтригував заявою

Як повідомляє Politeka.net, популярний виконавець і шоумен Дзідзьо показав нове фото в своєму Instagram.

Шоумен в костюмі позував поруч з ошатною ведучою програми» Світське життя " Катериною Осадчою.

"Це буде щось неймовірне, скоро на "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою" дякую команді @svitsketv за ідею номера💙 💛» - написав співак.

Користщувачі мережі не поскупилися на компліменти.

"Чекаємо»," Красиві. Капелюшок-супер", " Дзідзьо неймовірний і те, що він робить, теж неймовірне», «Загульник», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, у квітні фронтмен гурту DZIDZIO Михайло Хома розповів Катерині Осадчій у "Світському житті" про розлучення зі своєю дружиною, співачкою SLAVIA — Ярославою Притулою після 20 років стосунків. Він говорив, що вже 9 місяців живе окремо.

Дзідзьо також не став заперечувати, що зраджував дружині.

Нагадаємо, Дзідзьо після розлучення вразив новим образом.

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