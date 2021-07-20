Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая любит обучать этикету, решила помочь экс-супруге Дзідзьо певице Slavia (Ярославе Притуле)

Как передает Politeka.net, у сторис в Instagram Slavia обратилась к Ольге за советом, поскольку не знала, как правильно есть тост из авокадо.

Похоже, Slavia пристально следит за советами украинской экспертки по этикету. Певица вспомнила, что Фреймут советовала хлеб не резать, а лишь ломать, однако, отметила Ярослава, в случае с тостом так делать не удобно.

Конечно же Фреймут пришла на помощь.

"У тебя там открытый сандвич. А все формы открытых сандвичей все едим с приборами. Я понимаю, что эти сандвичи они уже такие. У них уже такой вид, будто кто-то наступил, и не хочется пальцы лепать. Итак, есть выход. Едим авокадо приборами. А брускету берем в ручки, аккуратно хрумкаем. Чтобы она не прыгнула соседу на колени", - рассказала Фреймут.

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