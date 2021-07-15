Популярная отечественная ведущая на ТВ Оля Фреймут показала себя, удивив откровенностью

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут является популярной украинской телеведущей. Красотка стала известной благодаря утреннему шоу с Притулой и Педаном, а потом стала главный ревизором ресторанов и отелей Украины. Сейчас красотка ведет активно Инстаграм, пишет книги, а также учит украинцев этикету.

В этот раз Оля решила устроить довольно пикантную фотосессию. Красотка сняла с себя все, прикрываясь только легкой простыней, чтобы не засветить бюст. Волосы Фреймут оставила распущенными, а чувственный образ дополнила стильными серьгами.

"Новые тенденции этикета", - написала Оля, рекламируя свою новую лекцию.

На втором фото Фреймут уже была одета. Но для пикантности красотка решила задрать платье. В этот раз девушка стояла лицом к камере, восхищая безупречной внешностью.

Напомним, Фреймут засветила свое авто с кожаным салоном и сделала украинцам предложение

А еще Politeka писала, что Фреймут выпендрилась застольем на своей террасе с икрой и серебряными приборами

Также Politeka сообщала, что 39-летняя Фреймут похвасталась отдыхом за границей, устроив релакс на шезлонге



