Известная украинская ведущая Ольга Фреймут поделилась новыми подробностями о своем происхождении и семье
Как пишет Politeka.net, звезда поделилась в Инстаграм кадрами со своего отдыха на море. Фреймут рассказала, что вместе с семьей отправилась в Грецию. Как призналась ведущая, она очень любит эту страну, и у нее на это есть весомая причина.
Как оказалось, у звезды есть греческие корни: ее прабабушка по маминой линии не была украинкой.
«Привет из Греции! Обожаю эту страну! Мы с семьей на отдыхе. Мне здесь очень хорошо. Возможно потому, что моя прабабушка Мария по маминой линии из Греции, ее фамилия Чапчакчи. Поэтому у меня есть греческие корни», - рассказала Фреймут в своем новом видео.
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Она также показала себя в белой рубашке на фоне зелени и несколько кадров с морем.
Ранее мы писали, что Фреймут поздравила с днем рождения ведущего Дмитрия Комарова.
Она поделилась яркими совместными фото, на которых она запечатлена в компании Комарова. На снимке ведущие лежат рядом в шезлонгах и держатся за руки. При этом Фремйут одета крайне необычно: на ней блуза с вышивкой, юбка, меховые «тапочки», варежки и шапка-ушанка.
Напомним, 39-летняя Фреймут сравнила себя с юной нимфой, выдав порцию нравоучений: "Аж коробить начинает...".
Как сообщала Politeka, Фреймут засветилась за ручку с женатым Комаровым из «Мир наизнанку»: «У нас с тобой столько...».
Также Politeka писала, что Фреймут после нового эксперимента с внешностью резко "состарилась": "На себя не похожа".