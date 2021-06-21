Известная украинская ведущая Ольга Фреймут поделилась новыми подробностями о своем происхождении и семье

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась в Инстаграм кадрами со своего отдыха на море. Фреймут рассказала, что вместе с семьей отправилась в Грецию. Как призналась ведущая, она очень любит эту страну, и у нее на это есть весомая причина.

Как оказалось, у звезды есть греческие корни: ее прабабушка по маминой линии не была украинкой.

«Привет из Греции! Обожаю эту страну! Мы с семьей на отдыхе. Мне здесь очень хорошо. Возможно потому, что моя прабабушка Мария по маминой линии из Греции, ее фамилия Чапчакчи. Поэтому у меня есть греческие корни», - рассказала Фреймут в своем новом видео.

Она также показала себя в белой рубашке на фоне зелени и несколько кадров с морем.

Ранее мы писали, что Фреймут поздравила с днем рождения ведущего Дмитрия Комарова.

Она поделилась яркими совместными фото, на которых она запечатлена в компании Комарова. На снимке ведущие лежат рядом в шезлонгах и держатся за руки. При этом Фремйут одета крайне необычно: на ней блуза с вышивкой, юбка, меховые «тапочки», варежки и шапка-ушанка.

Напомним, 39-летняя Фреймут сравнила себя с юной нимфой, выдав порцию нравоучений: "Аж коробить начинает...".

Как сообщала Politeka, Фреймут засветилась за ручку с женатым Комаровым из «Мир наизнанку»: «У нас с тобой столько...».

Также Politeka писала, что Фреймут после нового эксперимента с внешностью резко "состарилась": "На себя не похожа".