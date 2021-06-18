Телеведущая Ольга Фреймут, выпустившая книгу по этикету, продолжила нести свою науку в массы

Бывшая звезда "Ревизора" периодически проводит ликбез в своем микроблоге в Инстаграм, открывая украинцам таинства этикета. Так, в своем новом посте 39-летняя Фреймут объяснила публике, как правильно обращаться к незнакомцам и как уж точно делать не стоит, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Ведущая считает, что вызвать раздражение собеседника можно буквально первыми сказанными словами - особенно, если нечаянно указать на его возраст.

"Как по этикету обращаться к незнакомцам: «женщина», «мужчина»? нет, нет, нет. Лучше: «простите», «извините». Можно и «пан» или «пани»... А вас раздражает, когда обращаются «женщина», а вы в душе - юная нимфа?", - спросила она у подписчиков.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые припомнили Фреймут, что она и сама позволяла себе обращение "женщина" во времена "Ревизора". Ольгу заставили оправдываться.

"В ревизоре, сама так обращалась" и " да-да, я помню «жіночко» 😁" - написали ей.

"Обращалась «пани жінко», чтобы усилить соответствующее отношение", - ответила звезда.

"Как скажут мне «женщина» хочется развернуться и дать в пику😂😂😂"; "Аж коробить начинает, когда слышу «женщина» 😅"; "Раздражает, особенно когда при этом еще и пытаются дотронуться. Было, когда, подсознательно ударила по руке))"; "Раздражает еще, когда разговор начинают с "извините". Ну извинила я вас. Идите дальше😂😂. Я обычно говорю: Будьте добры, подскажите... Или что-то подобное"; "Ну если женщина это женщина, как ещё ей говорить? Особенно как станет какая-то с торбами в транспорте на проходе и говоришь: "женщина, пройдите дальше"; "Ой, Фреймут как всегда на высоте, юная нимфа это что-то😂😂😂", - присоединились к обсуждению другие.

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