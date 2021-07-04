Ведущая Ольга Фреймут решила устроить день барбекю, позвав гостей к себе домой

39-летняя звезда, известная своей любовью к этикету (выпустила книгу и проводит мастер-классы), показала в "сториз" в Инстаграм, как готовится к застолью, дав несколько советов по сервировке, передает Politeka.net.

Так, Фреймут засветила белоснежную террасу с плетеной мебелью. Пока она накрывала на стол, ее супруг, генеральный директор "Нового канала" Владимир Локотко "колдовал" возле мангала.

"У нас сегодня день барбекю. Я накрываю на стол, пока Володя готовит мясо и рыбу. Свекровь, мама, крестница, - много гостей, - сообщила на кадрах Ольга, добавив в подписи, - Стол сервирую, но простенько, без полотняных салфеток и стаканчиков под все-все-все".

Ведущая отметила, что салфетки положила бумажные, потому что за столом будет много детей. Но при этом добавила "изюминку": винтажные серебряные щипцы для салатов и розы из их сада.

"В этикете приветствуется сверхвнимание: больше приборов, тарелок, деталей, - это не выпендреж, а забота о гостях", - отметила Ольга.

Также Фреймут показала, чем будет угощать гостей. В частности, оладьями из цукини, которые будет подавать с красной икрой.

"Еще говорят, чем сложнее сервировка, тем вкуснее еда))) Отвлечение внимания. У нас не так, так как готовит Володя", - добавила она, засветив мужа рядом с мангалом.

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