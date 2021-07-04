Ведущая Ольга Фреймут решила устроить день барбекю, позвав гостей к себе домой
39-летняя звезда, известная своей любовью к этикету (выпустила книгу и проводит мастер-классы), показала в "сториз" в Инстаграм, как готовится к застолью, дав несколько советов по сервировке, передает Politeka.net.
Так, Фреймут засветила белоснежную террасу с плетеной мебелью. Пока она накрывала на стол, ее супруг, генеральный директор "Нового канала" Владимир Локотко "колдовал" возле мангала.
"У нас сегодня день барбекю. Я накрываю на стол, пока Володя готовит мясо и рыбу. Свекровь, мама, крестница, - много гостей, - сообщила на кадрах Ольга, добавив в подписи, - Стол сервирую, но простенько, без полотняных салфеток и стаканчиков под все-все-все".
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Ведущая отметила, что салфетки положила бумажные, потому что за столом будет много детей. Но при этом добавила "изюминку": винтажные серебряные щипцы для салатов и розы из их сада.
"В этикете приветствуется сверхвнимание: больше приборов, тарелок, деталей, - это не выпендреж, а забота о гостях", - отметила Ольга.
Также Фреймут показала, чем будет угощать гостей. В частности, оладьями из цукини, которые будет подавать с красной икрой.
"Еще говорят, чем сложнее сервировка, тем вкуснее еда))) Отвлечение внимания. У нас не так, так как готовит Володя", - добавила она, засветив мужа рядом с мангалом.
Напомним, что Фреймут показала, как подросла ее младшая дочка, красноречивое фото: "Моя Евдокия".
Как сообщала Politeka, телеведущая Оля Фреймут в пикантном боди показала, что для нее идеальная жизнь: "Ого, смело".
Также Politeka писала, что Фреймут с шиком отгуляла 4-летие дочери в Испании, редкие фото малышки: "Моя любовь".