Известная украинская телеведущая Оля Фреймут показала, как провела с дочерью День рождения
Как пишет Politeka.net, Оля родила от мужа Владимира Локотко двоих дочерей - Валерию и Евдокию. Последней вчера, 28 июня, исполнилось четыре годика. Фреймут решила показать, как провела праздник с дочерью в Испании.
На фото, которые Оля опубликовала в сторис Инстаграм, можно увидеть как мама и дочь распаковывают подарки. Евдокия отвернулась от камеры, чтобы скрыть свое лицо. Фреймут стояла над малышкой.
"С днем рождения, Евдокия", - написала Оля.
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На втором фото малышка была в халате уже. Девочка, как и на первом кадре, отвернулась от камеры.
"Это спа-день", - отметила Фреймут на втором снимке.
В следующем стори Оля уже снимала видео, на котором можно увидеть пляж, где отдыхало семейство.
"С днем рождения, моя любовь", - написала телеведущая.
На последнем стори девочка сидела в платье за столом у моря. Так как малышку снимали со спины, можно увидеть только красивые косички в виде сердечка.
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