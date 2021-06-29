Известная украинская телеведущая Оля Фреймут показала, как провела с дочерью День рождения

Как пишет Politeka.net, Оля родила от мужа Владимира Локотко двоих дочерей - Валерию и Евдокию. Последней вчера, 28 июня, исполнилось четыре годика. Фреймут решила показать, как провела праздник с дочерью в Испании.

На фото, которые Оля опубликовала в сторис Инстаграм, можно увидеть как мама и дочь распаковывают подарки. Евдокия отвернулась от камеры, чтобы скрыть свое лицо. Фреймут стояла над малышкой.

"С днем рождения, Евдокия", - написала Оля.

На втором фото малышка была в халате уже. Девочка, как и на первом кадре, отвернулась от камеры.

"Это спа-день", - отметила Фреймут на втором снимке.

В следующем стори Оля уже снимала видео, на котором можно увидеть пляж, где отдыхало семейство.

"С днем рождения, моя любовь", - написала телеведущая.

На последнем стори девочка сидела в платье за столом у моря. Так как малышку снимали со спины, можно увидеть только красивые косички в виде сердечка.

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