Ведущая Ольга Фреймут растрогала новым постом в соцсети, похваставшись младшей дочкой-красоткой

39-летняя звезда, как известно, воспитывает троих детей. Старшую дочь, Злату, Ольга родила в 2006 году от британца Нила Митчелла. Сейчас она замужем за генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотко, которому подарила двух малышей - сына Валерия, которому пять лет, и еще одну дочку Евдокию - ей 28 июня исполнилось 4 годика.

С этим радостным событием и поздравила Фреймут свою дочурку. Звезда опубликовала атмосферное фото в "сториз" в Инстаграм, на котором запечатлела момент вручения подарков, передает Politeka.net. Еще сонная девочка в розовой пижамке сидела в постели, распаковывая подарки. Улыбающаяся Ольга в платье-ночнушке склонилась над малышкой, разделив эту радость вместе с ней. На заднем фоне также можно разглядеть "букет" из разноцветных воздушных шариков.

"С днем рождения, моя Евдокия 🤍", - подписан кадр.

До этого Фреймут с трепетом рассказывала о необычном хобби малышки - Евдокии нравится самой собирать букеты и дарить их маме. По словам ведущей, в отдельной папке телефона она сохраняет снимки всех букетов, которые собрала для нее дочка. И однажды подарит ей этот фотоальбом.

Напомним, что Фреймут неожиданно выболтала подробности о своем происхождении

Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу.