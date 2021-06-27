Украинская телеведущая Ольга Фреймут похвасталась старшей дочерью, Златой
Злата Митчелл появилась на свет в 2006 году, когда Ольга Фреймут состояла в отношениях с британцем, передает Politeka.net. Телеведущая регулярно делится кадрами, на которых хвастается своей подрастающей красоткой-дочерью.
Так, в новом сторис Инстаграм Фреймут предстала в шелковом наряде с глубоким декольте, тонкая бретелька слегка спала с ее плеча. К звезде прижалась Злата в голубой рубашке, которая распустила длинные волосы. Обе улыбались и выглядели свежо.
Также фото с матерью в стори своего Инстаграм опубликовала Злата.
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"Самый лучший греческий ланч", - подписала кадр девушка.
На фото мать красотки позировала за столом и улыбалась, делая фото.
Стоит отметить, что сейчас семья отдыхает в Греции. В одном из сторис Фреймут рассказала, что ее прабабушка была гречанка, и, возможно, поэтому семье так нравится отдых именно в этой стране.
Отметим, сейчас Ольга Фреймут замужем за гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко, от которого она родила двоих детей - Валерия (2016 года рождения) и Евдокию (2017-го).
Звезда не особо показывает лица младших детей, но нередко публикует фото с мужем.
Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару.
Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу.