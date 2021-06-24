Известная украинская ведущая Ольга Фреймут поделилась кадрами своего отдыха

Популярная телеведущая отправилась на отдых в Грецию, откуда делится яркими кадрами, пишет Politeka.net.

К слову, в одном из недавних сторис Ольга рассказала, что ее прабабушка родом из Греции, возможно, именно поэтому она с семьей любит эту страну.

Красотка сделала несколько ярких кадров на курорте. Сначала звезда была в длинном сарафане с открытой спиной. Ольга прошлась, оборачиваясь и глядя в камеру.

На другом сторис Фреймут позировала на шезлонге в длинной рубашке, которая немного расстегнулась и был виден купальник звезды.

Телеведущая распустила волосы, а глаза скрыла за крупными очками.

Позади звезды открывался вид на бассейн с голубой водой.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе ведь в сторис нет такой возможности.

Напомним, Ольга Фреймут активно ведет страницу в Инстаграм. Сейчас на телеведущую подписан 671 тысяча человек.

Звезда в своем аккаунте часто делает посты, в которых обучает украинцев этикету.

Телеведущая рассказывает, как правильно есть, пить и другие действия на людях.

В серии «Школа госпожи Фреймут» она выпустила провокационную книгу «Этикет», предназначенная для читателей с чувством юмора. В 2015-м телеведущая опубликовала своеобразные записки путешественника «Где ест и с кем спит Ольга Фреймут».

Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "барышня сама справится".

Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу у всех на виду: «Вам говорили, что вы...».