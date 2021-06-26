Украинская ведущая Ольга Фреймут, призванием которой является нести в массы культуру об этикете, выдала новый "перл"

39-летняя бывшая звезда "Ревизора" периодически проводит ликбез в своем микроблоге в Инстаграм, открывая публике правила этикета. И иногда даже на примерах известных лиц.

Так, в своем новом посте в Инстаграм Ольга нелестно высказалась о нарядах американской поп-звезды Джастина Бибера и его жены, модели Хейли Болдуин, передает Politeka.net.

Парочка присутствовала на официальной встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и первой леди Брижит. Джастин был в костюме, но без галстука (вместо, у у него на шее висели бусы), и в кроссовках. Его возлюбленная похвасталась стройной фигуркой в слишком откровенном платье с вырезами.

Сначала Фреймут, якобы встала на защиту американцев, мол, обычно, принято указывать в приглашении, как следует одеться на прием: "А мы же не знаем, что там указали Макроны". Но затем все же указала на ошибки касательно дресс-кода.

"Впрочем, две ошибки Биберов очевидны - голый животик у Хейли и кроссовки у Джастина. Первое уместно разве что на пляже, а спортивная обувь - для занятий спортом и прогулок. А что думаете вы?", - спросила ведущая.

Одна из пользовательниц отметила: "Я полностью с Вами согласна, но и еще бросается в глаза одежда женщин: одна с обнаженными плечами, а вторая - в пальто".

Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "барышня сама справится".

Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу у всех на виду: «Вам говорили, что вы...».