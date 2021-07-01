Популярная украинская ведущая Ольга Фреймут показала свой гламурный образ в номере греческого отеля
Как известно, не так давно знаменитость отправилась с семьей в Грецию. Фремйут рассказала, что очень любит эту страну, ведь оттуда родом ее родственники по маминой линии. А в новом посте на своей странице в Инстаграм ведущая показала, как выглядит номер отеля, в котором она остановилась. Об этом пишет Politeka.net.
Так, на новом фото Фреймут сидит на кровати с большим белым изголовьем. Также на снимке можно рассмотреть декор на прикроватной тумбочке и стильные белые обои с цветочным узором.
Сама Фреймут позирует в черном просвечивающемся боди с эффектным белым кружевом, а ее шею украшает элегантное жемчужное колье. Ведущая собрала волосы назад, а на ее лице – минимум макияжа.
Звезда призналась, что подобная «жизнь в отелях» ей очень нравится.
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«Жизнь в отелях. Идеальная жизнь», - подписала снимок Фреймут.
Ее поклонники не смогли пройти мимо этого поста.
«Ольга, как можно, отдыхая продолжительное время, оставаться в такой очаровательной форме?», «Хорошо выглядите», «Красивая», «ого ничего себе», «Ого! Оля, смело», - пишут люди.
Напомним, Фреймут с шиком отгуляла 4-летие дочери в Испании, редкие фото малышки.
Как сообщала Politeka, Фреймут показала, как подросла ее младшая дочка, домашнее фото.
Также Politeka писала, что Фреймут похвасталась старшей красоткой-дочкой на курорте.