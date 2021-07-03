Украинская телеведущая Ольга Фреймут решила продолжить заниматься танцами после участия в популярном шоу

Как передает Politeka.net, осенью 2020 года Фреймут вернулась на экраны, приняв участие в популярном шоу «Танці з зірками». На проекте звезда продержалась довольно долго, однако судьи проявляли к ней строгость. Еще строже были зрители, которые сильно критиковали танцы Фреймут. В одном из эфиров Ольга призналась, что ее буквально травят в сети.

Впрочем, телеведущую критика не останавливала, поэтому она продолжала идти к своей цели. У себя в Инстаграм она показала, что продолжила заниматься хореографией и после проекта. В этом ей помогает ее подруга, хореограф и участница «Танців з зірками» Яна Заец.

На свежих кадрах девушки активно упражнялись в хореографическом зале. Яна считала, а Фреймут послушно повторяла за ней движения. Кстати, к проекту Ольгу тоже готовила Заец.

Напомним, что Фреймут показала, как подросла ее младшая дочка, красноречивое фото: "Моя Евдокия".

Как сообщала Politeka, телеведущая Оля Фреймут в пикантном боди показала, что для нее идеальная жизнь: "Ого, смело".

Также Politeka писала, что Фреймут с шиком отгуляла 4-летие дочери в Испании, редкие фото малышки: "Моя любовь".